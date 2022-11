Costa Rica-Germania in tv: canale, orario, diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Alle 20:00 di giovedì 1 dicembre toccherà a Costa Rica e Germania scendere in campo in un girone equilibratissimo come quello del gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022. Ultima spiaggia per la nazionale di Flick che deve risalire dopo la sconfitta col Giappone e il pareggio con la Spagna. Tre punti obbligati contro una selezione enigmatica, capace di subire 7 gol dalle furie rosse ma di farne 1 e vincere contro i nipponici. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play.