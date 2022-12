Cosenza-Ascoli in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cosenza-Ascoli, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi, dopo la secca sconfitta rimediata al Penzo contro il Venezia, vanno a caccia del riscatto per uscire dalla zona retrocessione. I marchigiani, invece, si trovano a ridosso della zona playoff ed hanno bisogno di un successo per restare in scia alle avversarie o magari completare il sorpasso. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA