Il programma e i telecronisti sulla Rai di Corea del Sud-Portogallo, match valido per la terza e ultima giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Dentro o fuori per gli asiatici, mentre i lusitani sono già qualificati. Possono persino permettersi di perdere e restare primi, ma meglio portare a casa un punto almeno per essere certi. Pari che non basta ai coreani, ai quali potrebbe non essere sufficiente nemmeno la vittoria. Si parte alle ore 16 di venerdì 2 dicembre, chi vincerà?

Corea del Sud-Portogallo sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.