Corea del Sud-Portogallo in tv: canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Alle 16:00 di venerdì 2 dicembre Corea del Sud e Portogallo scenderanno in campo in occasione della terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Le due nazionali sono pronte a contendersi i tre punti in palio in una classifica che vede Cristiano Ronaldo e compagni a quota sei punti, già qualificati. A seguire il Ghana a quota 3 con Corea e Uruguay appaiate ad una lunghezza. La partita dell’Education City Stadium sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 (oltre che su Rai4K) e in streaming sulla piattaforma Rai Play.