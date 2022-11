Il programma e i telecronisti sulla Rai di Corea del Sud-Ghana, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Partita delicata questa nel girone H, visto che due squadre poco considerate si danno battaglia per arrivare all’ultima giornata con in mano le chance per gli ottavi. Chi riuscirà ad avere la meglio a Doha? Appuntamento alle ore 14 di lunedì 28 novembre.

Corea del Sud-Ghana sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.