Como-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Como-Reggina, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Archiviata la gara pareggiata per 0-0 contro il Palermo, il club lombardo vuole assolutamente tornare alla vittoria per uscire dalla zona più calda della classifica. Sulla sua strada, però, c’è la Reggina di Filippo Inzaghi che ha intenzione di cancellare immediatamente la pesante sconfitta contro il Frosinone portando a casa il bottino pieno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

