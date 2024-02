Cobolli-Purcell oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Los Cabos 2024

Flavio Cobolli sfiderà Yoshihito Nishioka nel primo turno dell’ATP 250 di Los Cabos 2024, torneo in programma sul cemento messicano. Prosegue la trasferta oltreoceano del tennista romano, che dopo i quarti di finale a Delray Beach è in fretta e furia volato in Messico, dove ha superato brillantemente le qualificazioni. Ormai la classifica migliora di settimana in settimana e i risultati arrivano anche lontano dall’amata terra. A Los Cabos l’esordio nel tabellone principale non è dei più semplici contro il tennista nipponico che sul cemento all’aperto gioca bene. La scorsa settimana, però, si è arreso in tre set all’altro azzurro che sta giocando in Centro e Nord America, ovvero Matteo Arnaldi.

