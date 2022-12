Catanzaro-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Catanzaro-Potenza, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La capolista del girone C, dopo il pareggio a reti bianche con il Foggia nello scorso turno, vuole subito tornare a vincere per aumentare il gap con la seconda della classe. La formazione ospite, invece, è in serie positiva da diverse gare e vuole provare a fare il colpaccio contro i giallorossi per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

