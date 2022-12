Carrarese-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Carrarese-Torres, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine toscana è reduce da tre vittorie nelle ultime cinque sfide e vuole centrare un altro successo per restare in scia alle primissime della classifica. La formazione sarda, invece, non vince da ben quattro turni ed ha bisogno di tornare al successo per non allontanarsi ulteriormente dalla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

