Il programma e i telecronisti sulla Rai di Canada-Marocco, match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel gruppo F grande e sorprendente occasione per i nordafricani che possono approdare agli ottavi con un pareggio, forse anche da primi con una vittoria. Canadesi invece già eliminati in quanto a zero dopo due giornate. Chi vincerà? Si parte alle ore 16 di giovedì 1 dicembre.

Canada-Marocco sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.