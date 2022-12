Canada-Marocco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Canada-Marocco, match valevole per la terza giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale nord-americana guidata da John Herdman è già matematicamente eliminata dalla rassegna iridata, ma vuole provare a concludere in maniera positiva, magari conquistando il primo storico punto. La compagine africana, però, dopo il grande successo ottenuto contro il Belgio, non ha affatto intenzione di lasciarsi scappare la ghiotta occasione di staccare il pass per gli ottavi di finale. In caso di esito positivo, infatti, verrebbe eguagliato il miglior risultato nella storia del Marocco in un Mondiale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 1 dicembre alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport+HD e in streaming su RaiPlay.

SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICHE