Canada-Australia oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2022

Saranno Canada e Australia a sfidarsi nell’atto finale della Coppa Davis 2022 in corso di svolgimento a Malaga. I canadesi guidati dal duo Auger-Aliassime/Shapovalov proveranno a vincere per la prima volta la famosa “Insalatiera”. Tre anni fa, proprio in Spagna, a Madrid, furono sconfitti dai padroni di casa per 2-0. Questa volta però ci arrivano da chiari favoriti e dovranno essere abili a rispettare il pronostico.

L’Australia è la seconda nazione ad aver vinto più edizioni della manifestazioni. I loro 28 successi sono secondi solamente agli Stati Uniti con 32. Ma è pur vero che solo due di questi sono arrivati negli ultimi trentasei anni e solo uno in questo nuovo millennio. Era il 2003 e a Melbourne tra i protagonisti c’era anche l’attuale capitano Lleyton Hewitt, che contro Ferrero portò a casa uno dei tre punti che permisero alla sua nazionale di sconfiggere la Spagna in finale. Da quel momento gli “Aussies” non sono più riusciti a giocare una finale e ci tornano quest’anno con una squadra che può contare sul numero uno De Minaur, su Thompson, Kokkinakis, Ebden e Purcell.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Canada e Australia scenderanno in campo oggi, domenica 27 novembre, con inizio fissato a partire dalle ore 13:00. La sfida potrà essere seguita in diretta in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre). Diretta integrale anche su Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale della Coppa Davis 2022 tra X e Canada. Il nostro sito garantirà ai propri lettori le dirette testuali dei tre incontri, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.