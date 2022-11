Il programma e i telecronisti sulla Rai di Camerun-Serbia, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Scontro fondamentale tra due squadre sconfitte all’esordio, rispettivamente da Svizzera e Brasile. Una delle due, dunque, potrà tornare in gioco in chiave ottavi, l’altra rischia di salutare. Appuntamento alle ore 11 di lunedì 28 novembre, chi vincerà?

Camerun-Serbia sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.