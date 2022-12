Camerun-Brasile in tv: canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Camerun-Brasile in programma alle 20:00 di venerdì 2 dicembre. Tempo di verdetti – gli ultimi – nella fase a gironi dei Mondiali di Qatar e la terza giornata entra nel vivo con i verdeoro già qualificati di scena contro la nazionale di Song. Dallo stadio Lusail la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.