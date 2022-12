Il calendario delle finali del Mondiale per Club maschile 2022 di volley, in programma a Betim (Brasile): ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. Giornata, quella di domenica 11 dicembre, dedicata, alle due finali. Si inizia con quella che assegna il terzo posto, con protagoniste Minas e Sada Cruzeiro. Poi il piatto forte, con il derby tutto italiano tra Perugia e Trento che assegnerà il titolo di campione del mondo per club.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, le due partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Mondiale per Club maschile 2022 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Calendario Finali Mondiale per Club maschile 2022

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

17.00 Finale 3°-4° posto Sada Cruzeiro Volei vs Itambè Minas – Diretta Sky Sport Uno e volleyballworld.tv

20.00 Finale 1°-2° posto Trentino Itas vs Sir Safety Perugia – Diretta Sky Sport Uno e volleyballworld.tv