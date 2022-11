Il calendario del Brasile ai Mondiali di Qatar 2022, con tutte le date, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della Selecao. I Verdeoro arrivano alla rassegna mondiale con un altissimo carico di aspettative: la Coppa manca da vent’anni esatti, e il ct Tite sembra avere tra le mani una rosa che, sulla carta, può davvero interrompere questo lungo digiuno. Un mix impressionante di esperienza e giovani dai colpi importantissimi: il commissario tecnico dei Carioca ha puntato tutto sul reparto offensivo, convocando la bellezza di nove attaccanti (e pure c’è stato spazio per le polemiche a causa della mancata chiamata di Roberto Firmino), ma anche centrocampo e difesa sono solidi, con nomi come Thiago Silva, Bremer, Marquinhos, Fabinho e Paquetà, senza dimenticare Alisson tra i pali.

IL CALENDARIO COMPLETO

ROSA E STATISTICHE BRASILE

DIRETTA TV E STREAMING – Come ben noto, sarà la Rai a trasmettere integralmente la competizione, e le partite del Brasile, impegnato nel Gruppo G, non fanno eccezione. Infatti, tutte le partite saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le date delle partite della Selecao e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.

CALENDARIO BRASILE MONDIALI QATAR 2022

FASE A GIRONI

Giovedì 24 novembre

Ore 20:00 – Brasile-Serbia (Rai Uno)

Lunedì 28 novembre

Ore 17:00 – Brasile-Svizzera (Rai Uno)

Venerdì 2 dicembre

Ore 20:00 – Camerun-Brasile (Rai Uno)