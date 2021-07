Cagliari-Real Vicenza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2021

by Daniele Forsinetti

Leonardo Semplici,- Foto Antonio Fraioli

Il Cagliari è pronto a disputare la prima amichevole stagionale contro il Real Vicenza nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 17.00. Gli uomini guidati da Leonardo Semplici stanno preparando la nuova stagione in Trentino e scenderanno in campo per un test a Pejo, sede del loro ritiro. Non è ancora chiaro se ci sarà una copertura televisiva o meno. In attesa di comunicazioni, occhi puntati sui canali social del club, che potrebbero trasmettere il match. Sportface.it fornirà comunque costanti aggiornamenti sulla gara non appena sarà possibile.

