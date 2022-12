Cagliari-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cagliari-Perugia, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione rossoblù, dopo la sconfitta rimediata contro la Ternana nel turno infrasettimanale, ha un assoluto bisogno di tornare al successo per restare aggrappata alle prime della classe. Gli umbri, dal loro canto, sono reduci dal pareggio a reti bianche con la Spal e sperano di fare il colpaccio alla Sardegna Arena. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 12:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

