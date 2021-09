Cagliari-Empoli stasera in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Nahitan Nandez - Foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per Cagliari-Empoli, match del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A in programma alle 20:45 di martedì 22 settembre. In Sardegna le due squadre vannoa caccia di tre punti salvezza dopo un inizio tra luci e ombre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, una moviola live, le pagelle e le parole dei protagonisti. L’arbitro del match sarà Marco Di Bello.