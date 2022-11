Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia-Tortona, sfida valida come settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Non l’avvio di stagione che si aspettavano gli uomini di coach Magro, dopo l’incredibile cavalcata che aveva contraddistinto la scorsa campagna, per la verità soprattutto nella seconda parte. Ad ogni modo, pur producendo molto sia in termini di assist che di punti, la squadra di casa ha raccolto solo due vittorie soprattutto perché concede ancora troppi punti. La squadra di coach Ramondino, da canto suo, si distingue per il suo equilibrio e la sua solidità, e il secondo posto in classifica con una sola sconfitta, quella nell’ultimo turno contro Brindisi, è lì a certificarlo. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 20 novembre sul parquet del Palaleonessa. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Tortona di Serie A1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 7^ GIORNATA

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oppure in streaming su dmax.it e sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.