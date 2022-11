Il programma e i telecronisti sulla Rai di Brasile-Serbia, match valido per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Girone G che chiude la prima giornata della coppa del mondo con quella che è una super sfida tra i verdeoro e gli ex jugoslavi. Non sarà facile per i sudamericani, tra le principali pretendenti al titolo, avere la meglio della formazione infarcita di “italiani”. Si parte alle ore 20 di giovedì 24 novembre.

Brasile-Serbia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.