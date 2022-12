Boxing Day oggi in tv: programma, orari e diretta tv Serie B 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv il Boxing Day di Serie B 2022/2023, ovvero il tradizionale appuntamento del 26 dicembre. Mentre la Serie A si appresta a tornare protagonista tra poco più di una settimana, la divisione cadetta ci regala un appuntamento imperdibile con l’ultimo turno del girone d’andata in questo giorno festivo. In campo tutte e venti le squadre, con un programma che partirà alle ore 12:30 per poi concludersi in serata con il piatto forte Bari-Genoa.

BOXING DAY IN TV – Tutte le partite saranno visibili sui canali Sky e sulla piattaforma Dazn, oltre che su Helbiz Live (in quest’ultimo caso è possibile acquistare anche la singola partita a 2,99€ sull’app calcistica OneFootball).

PROGRAMMA BOXING DAY SERIE B 2022/2023

Lunedì 26 dicembre

Ore 12:30 – Brescia-Palermo

Ore 15:00 – Ascoli-Reggina

Ore 15:00 – Benevento-Perugia

Ore 15:00 – Cagliari-Cosenza

Ore 15:00 – Como-Cittadella

Ore 15:00 – Spal-Pisa

Ore 15:00 – Sudtirol-Modena

Ore 15:00 – Venezia-Parma

Ore 18:00 – Frosinone-Ternana

Ore 20:30 – Bari-Genoa