Boxe, Tyson Fury vs Dereck Chisora domani in tv: orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 6

Tyson Fury sfida Dereck Chisora. Terzo capitolo di una trilogia che pochi volevano, ma che andrà in scena sabato 3 dicembre. Si parte alle 18:55, mentre per il main event bisognerà aspettare circa le 22:30 o le 23:00. Tyson Fury dovrà difendere il titolo mondiale WBC dei pesi massimi contro un avversario che ha già battuto due volte in carriera. Potrete seguire l’intero evento in diretta sulla piattaforma streaming (gratuita) Mola.TV. Basterà creare un account e il gioco è fatto. Nella card prevista anche la sfida di massimi tra Daniel Dubois e Kevin Lerena. Nel sottoclou il match per il titolo europeo dei pesi leggeri tra Yvan Mendy e Denys Berinchyk. Sportface.it vi offrirà una diretta live con aggiornamenti in tempo reale.

Il programma

Dalle 18:55, Isaac Lowe vs Sandeep Singh Bhatti (pesi piuma)

A seguire, Hosea Burton vs Reinis Porozovs (pesi cruiser)

A seguire, Karol Itauma vs Vladimir Belujsky (pesi mediomassimi)

A seguire, Yvan Mendy vs Denys Berinchyk (titolo europeo pesi leggeri)

A seguire, Daniel Dubois vs Kevin Lerena (titolo WBA Regular pesi massimi)

Non prima delle 22:30, Tyson Fury vs Dereck Chisora (Titolo WBC pesi massimi)