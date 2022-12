Boston-Milwaukee stasera in tv: canale, orario e diretta streaming NBA 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Boston Celtics-Milwaukee Bucks, sfida valida per la regular season della NBA 2022/2023 di basket. Il giorno di Natale propone questo super big match che coinvolge le prime due della classe nella Eastern Conference. Scontro stellare tra due dei protagonisti assoluti della pallacanestro a stelle e strisce, ovvero Jayson Tatum da una parte e Giannis Antetokounmpo dall’altra. Senza dimenticare Jaylen Brown e Jrue Holiday, giusto per citare altri due nomi di alto profilo. Al momento in testa al tabellone c’è Boston, che nell’ultimo turno ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila battendo Minnesota. Giannis e compagni, invece, vengono a loro volta dai KO contro Cleveland e Brooklyn. La palla a due è fissata alle ore 23:00 (italiane) di domenica 25 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Boston-Milwaukee di NBA.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sull’emittente satellitare Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, oppure in diretta streaming su Sky Go e NowTV. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con il recap delle partite della notte, nonché con i risultati e le classifiche delle due Conference aggiornate.