Boom ascolti per Argentina-Francia, l’ad Rai Fuortes: “L’esclusiva è stata scelta vincente”

Il 68,6 di share, con quasi 2 punti di share di margine rispetto alla finale del 2018. Sono i numeri record di ascolti di Argentina-Francia, ultimo atto del Mondiale di Qatar 2022. “Lo straordinario risultato di ascolto dei mondiali di Calcio in Qatar, conferma che la scelta Rai di proporli tutti in esclusiva è stata vincente e pienamente in linea con la missione del servizio pubblico”, ha commentato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Poi spiega: “Il calcio è di tutti e noi lo abbiamo portato nelle case di tutti gli italiani ai quali, nonostante l’esclusione dell’Italia, credo abbiamo regalato momenti di sport di altissimo livello, con un racconto che non si è limitato alle sole cronache delle partite”.

“Il mio ringraziamento – ha aggiunto Fuortes – va a tutta la Produzione Rai, a tutte le maestranze, ai giornalisti di Rai Sport guidati dalla direttrice Alessandra De Stefano, per la grande professionalità, l’impegno e la passione con la quale hanno contribuito a ottenere un grande risultato. A Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport che hanno raccontato con la giusta emozione le partite minuto per minuto. A Rai Play per aver permesso ai telespettatori di recuperare la visione delle partite, anche quelle trasmesse in orari mattutini. In questo modo – ha concluso – grazie al lavoro di tutti, Rai ha portato l’Italia ai mondiali”.