Betis-Inter domani in tv: orario, canale e diretta streaming amichevole invernale 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Betis e Inter, amichevole che testerà la condizione della squadra di Simone Inzaghi a poche settimane dalla ripresa del campionato. I nerazzurri hanno ottenuto due belle affermazioni durante il mini-ritiro di Malta, in particolar modo quella contro il Salisburgo. Ora si trovano ad affrontare una trasferta contro un’avversaria certamente di buon livello, che nel corso degli ultimi mesi abbiamo già visto in un paio di occasioni contro la Roma in Europa League. La sfida è in programma sabato 17 dicembre alle 18:00 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Si potrà vedere sul canale Facebook nerazzurro a pagamento, il costo della partita è di 3,49 euro.