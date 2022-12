Betis-Atalanta oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole invernale 2022

Betis-Atalanta sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming di questa amichevole invernale del ritiro della Dea in programma alle ore 17 di venerdì 23 dicembre allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. Queste dunque le informazioni per una sfida utile ai nerazzurri di Gasperini nel loro riavvicinamento alla Serie A dopo la lunga pausa per i Mondiali, per quanto riguarda diretta tv e streaming la partita sarà trasmessa su Dazn.

SEGUI LA DIRETTA