Benevento-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Perugia, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I giallorossi, archiviato il pareggio contro il Modena, sperano di chiudere questa complicata prima parte di stagione con una vittoria. Gli umbri, invece, dopo il bel successo nel posticipo contro il Venezia, vogliono dare seguito ai risultati per provare a schiodarsi dall’ultima posizione. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA