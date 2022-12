Benevento-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

L’attesa è finita. E’ tutto pronto al Vigorito per Benevento-Palermo, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I giallorossi stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative e, dopo il pareggio contro la Reggina, sperano di tornare al successo per scalare posizioni in classifica. I rosanero, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Venezia ed hanno bisogno di rialzare la testa per allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

