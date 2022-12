Benevento-Cittadella in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Benevento-Cittadella, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Dopo essere tornati al successo nell’ultimo turno contro il Parma, i giallorossi sperano che possa iniziare un altro campionato per loro e che possano risalire al più presto la classifica. La formazione ospite, dal suo canto, vuole riscattarsi dal pesante ko casalingo contro il Bari per allontanarsi dalle zone rosse della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

