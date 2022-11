Il programma e i telecronisti sulla Rai di Belgio-Marocco, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Esordio con vittoria per i belgi, però senza brillare più di tanto, mentre i marocchini hanno imposto il pari ai croati e dimostrato di essere una nazionale estremamente solida ed “europea”. Chi riuscirà a vincere in quel di Doha? Si parte alle ore 14 di domenica 27 novembre.

Belgio-Marocco sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.