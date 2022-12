Bastia-Fiorentina domani in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per vedere in diretta Bastia-Fiorentina in tv, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa della stagione. Trasferta francese per gli uomini di Vincenzo Italiano, che proseguono nel loro lavoro di preparazione in vista della ripresa del campionato Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:30 di mercoledì 14 dicembre, con la partita che sarà visibile direttamente sui canali della società Viola in streaming.