Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Baskonia-Olimpia Milano, sfida valida come undicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Una trasferta in Spagna per provare a riprendere il cammino verso i playoff. La formazione meneghina sta attraversando un momento a dir poco complicato, tra una mancanza di compattezza e di efficacia realizzativa, acuite dalle pesanti assenze, che si sono tradotte in ben sei sconfitte consecutive in Europa, relegando la squadra di coach Messina all’ultimo posto. Un rendimento inaccettabile, da invertire il prima possibile nonostante l’avversario di questo turno non sia assolutamente da sottovalutare, anzi. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 1 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Baskonia-Olimpia Milano di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.