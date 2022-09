Basket, Supercoppa Serie A1 2022: calendario, programma, orari e diretta tv

Tutte le informazioni con l’orario, il programma, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming la Supercoppa 2022 della Serie A1 di basket. Dopo un’estate entusiasmante per la pallacanestro italiana, con il percorso travolgente della nazionale di Pozzecco agli Europei interrottosi solo con una bruciante sconfitta di misura contro la Francia ai quarti di finale, si riparte con gli impegni dei club.

Ecco quindi che le migliori quattro formazioni della scorsa stagione si contenderanno il primo trofeo stagionale: al PalaLeonessa saranno Olimpia Milano, Virtus Bologna, Sassari e Tortona a sfidarsi per la Coppa che lo scorso anno venne vinta dalle Vu Nere di Scariolo. Come anticipato, quest’anno si giocherà solo su semifinali e finale, in programma rispettivamente mercoledì 28 e giovedì 29 settembre. Di seguito il programma del torneo, con le partite che saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eleven Sports.

SEMIFINALI

Mercoledì 28 settembre

Ore 18:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Banco di Sardegna Sassari

Ore 20:45 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna

FINALE

Giovedì 29 settembre

Ore 20:45 – Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2