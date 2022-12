Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite dell’11^ giornata della Serie A2 2022/2023 di basket. Turno infrasettimanale che vede in scena tutte le partite la sera di mercoledì 7 dicembre, in una full-immersion di grande basket che vede tanti match interessanti, come quello tra Cividale e Udine nel Girone Rosso.

Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre Cividale-Udine sarà disponibile gratis, sia sulla suddetta piattaforma, sia su MS Channel, canale 814 di Sky, presente anche su Tivùsat o direttamente sul sito mschannel.tv. Infine, un’altra possibilità di guardare alcune partite in chiaro riguarda l’emittente emiliana ÈTv Rete7, che trasmetterà due partite al mese in tv e in chiaro (fruibile solo dai residenti nella regione) oppure in streaming gratuito sul sito e-tv.it.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 11^ GIORNATA SERIE A2

GIRONE VERDE

Mercoledì 7 dicembre

Ore 20:30 – Vanoli Basket Cremona – 2B Control Trapani (LNP Pass)

Ore 20:30 – UCC Assigeco Piacenza – Moncada Energy Agrigento (LNP Pass)

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Treviglio – Novipiù Monferrato Basket (LNP Pass)

Ore 20:30 – Benacquista Assicurazioni Latina – Ferraroni Juvi Cremona (LNP Pass)

Ore 20:30 – Acqua S. Bernardo Cantù – E-Gap Stella Azzurra Roma (LNP Pass)

Ore 21:00 – Kienergia Rieti – Reale Mutua Torino (LNP Pass)

GIRONE ROSSO

Mercoledì 7 dicembre

Ore 20:30 – HDL Nardò – RivieraBanca Basket Rimini (LNP Pass)

Ore 20:30 – OraSì Ravenna – Staff Mantova (LNP Pass)

Ore 20:30 – Tramec Cento – Allianz Pazienza San Severo (LNP Pass)

Ore 20:30 – Unieuro Forlì – Umana Chiusi (LNP Pass)

Ore 20:30 – Tassi Group Ferrara – Fortitudo Kigili Bologna (LNP Pass)

Ore 20:30 – Giorgio Tesi Group – Caffè Mokambo Chieti (LNP Pass)

Ore 20:45 – UEB Gesteco Cividale – Apu Old Wild West Udine (LNP Pass, MS Channel, Canale Twitch FIP)