Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 10^ giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Un turno che prevede ben tre anticipi il sabato 10 dicembre, e tutti scontri interessanti: si parte infatti con Venezia-Brescia, vissuta poco più di una settimana fa in Eurocup, per poi proseguire con Napoli-Trento e concludere con Tortona-Sassari. Domenica 11, invece, si parte con l’Olimpia Milano contro Reggio Emilia, che ha appena cambiato coach, e via via tutti gli altri match. Sono cambiate anche le assegnazioni dei diritti tv, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 10^ GIORNATA SERIE A1

Sabato 10 dicembre

Ore 19:00 – Umana Reyer Venezia – Germania Brescia (Eleven Sports, Eurosport 2)

Ore 20:00 – Gevi Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports)

Domenica 11 dicembre

Ore 16:00 – EA7 Emporio Armani Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia (Eleven Sports, Eurosport 2)

Ore 17:30 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese (Eleven Sports, DMAX)

Ore 18:00 – Nutribullet Treviso Basket – Tezenis Verona (Eleven Sports)

Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Givova Scafati (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi (Eleven Sports)