Baseball, Italia-Israele in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale Europei 2021

by Deborah Sartori

20210914 Avigliana (TO), Italy. European Baseball Championship AUT-ITA in the photo: GONZALEZ Noel; ph. Ezio Ratti

Oggi in tv Italia-Israele: ecco le informazioni per seguire la semifinale degli Europei 2021 di baseball, in corso di svolgimento in Piemonte. Gli uomini di coach Mike Piazza, dopo aver superato la Croazia ai quarti, tornano in sul diamante per conquistare un poso in finale e assicurarsi così una medaglia davanti al pubblico di casa. Dall’altra parte ci sarà la formazione israeliana, reduce dal successo di misura per 3-2 contro la Repubblica Ceca. L’appuntamento è per le ore 20.30 di venerdì 17 settembre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Action (canale 206 del satellite) e in streaming su Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, oltre alla cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.