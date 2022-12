Bari-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo Stadio San Nicola per Bari-Pisa, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa arrivano da una serie di pareggi consecutivi che, però, non hanno compromesso una classifica molto corta, e adesso sperano finalmente di tornare al successo tra le mura amiche. I nerazzurri, invece, sono in serie positiva e, dopo l’importante vittoria sulla Ternana, hanno intenzione di fare un altro scalpo di prestigio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

