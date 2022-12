Bari-Modena in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E tutto pronto allo stadio San Nicola per lo svolgimento di Bari-Modena, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: queste sono le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. I biancorossi hanno ritrovato i tre punti nell’ultima gara contro il Cittadella ed hanno intenzione di dare continuità ai risultati per provare a ricucire il gap dalle prime due della graduatoria. Serie positiva anche per i canarini, che hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Venezia: ora l’obiettivo è superare una delle rivali più attrezzate del torneo cadetto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA