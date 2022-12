Avellino-Fidelis Andria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Avellino-Fidelis Andria sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata al Partenio-Lombardi i lupi irpini ospitano la formazione pugliese: due squadre fuori dalla zona playoff e separate di cinque punti a favore dei biancoverdi. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports.