Il programma e i telecronisti sulla Rai di Australia-Danimarca, match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Scontro fondamentale questo, sia gli aussie che i danesi si giocano tutto in chiave ottavi, con gli oceanici probabilmente avanti anche in caso di pareggio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 16 di mercoledì 30 novembre in contemporanea con l’altra sfida del girone.

Australia-Danimarca sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.