Australia-Danimarca oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Australia-Danimarca, match valevole per la terza giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022. Gli uomini guidati dal commissario tecnico Kasper Hjulmand, dopo la sconfitta subita con la Francia, si giocano il tutto per tutto nell’ultima gara del girone per ottenere la loro prima vittoria in questa rassegna iridata e, di conseguenza, la qualificazione agli ottavi di finale. La Nazionale dell’Oceania, però, finora ha stupito superando di misura la Tunisia e, in virtù di quel successo, hanno a loro disposizione due risultati su tre per avanzare al prossimo turno: ai ragazzi di Graham Arnold basterebbe anche un pareggio per festeggiare. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport+HD e in streaming su RaiPlay.

SEGUI LA DIRETTA