Atletica, Golden Gala Pietro Mennea 2021 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming

by Deborah Sartori

Larissa Iapichino - Foto Maurizio De Marco/FIDAL

Tutto pronto per il Golden Gala Pietro Mennea 2021: ecco l’orario e come vederlo in diretta tv e streaming. La tappa di Diamond League intitolata alla “Freccia del Sud” si sposta eccezionalmente a Firenze, vista la concomitanza con gli Europei di calcio che ne impedisce lo svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Grande attesa per l’evento, che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori atleti al mondo a meno di due mesi dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’appuntamento è per oggi, giovedì 10 giugno 2021 a partire dalle ore 18.45 (fino alle ore 21.50 circa). Dalle ore 20 alle 22 è prevista la copertura televisiva in diretta in chiaro su Rai Tre, visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay.