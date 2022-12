Atalanta-Nizza oggi in tv: data, orari e diretta streaming, Amichevole 2022

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta-Nizza, match amichevole che i nerazzurri giocheranno a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A. Archiviato il test di martedì contro il Real Calepina, i bergamaschi guidati da mister Gian Piero Gasperini sono pronti a tornare in campo per la prima vera sfida di prestigio di questa sosta invernale contro i francesi. Una gara molto importante, che permetterà al tecnico di ricevere delle indicazioni in vista del prossimo 4 gennaio. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 16 dicembre alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Now e SkyGo.