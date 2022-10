Atalanta-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario e streaming

Tutto pronto per Atalanta-Lazio. Alla vigilia del match dell’undicesima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa sabato 22 ottobre, alle ore 13:15 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio (89.3 FM), Lazio Style Channel (233 di Sky) mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. L’allenatore deve fare a meno di Ciro Immobile e deve trovare la soluzione alternativa senza sostituti di ruolo. Quali saranno le dichiarazioni di Maurizio Sarri? Scopriamolo insieme.