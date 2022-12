Atalanta-Crema oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole invernale 2022

Atalanta-Crema sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match amichevole invernale della Dea in programma alle ore 15 di venerdì 30 dicembre. Questi dunque orario e data per quanto riguarda il test degli orobici al centro di allenamento di Zingonia, dove all’indomani dell’Az Alkmaar i nerazzurri sono impegnati per l’ultima volta prima di tornare a giocare in campionato. Al momento non è prevista una diretta televisiva o in streaming della partita, che comunque sarà a porte aperte, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale dell’evento.

