Ascoli-Como in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ascoli-Como, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I bianconeri, dopo aver subito un pareggio in rimonta contro il Sudtirol, hanno bisogno di ritrovare i tre punti per provare a reinserirsi in una zona playoff che dista soltanto una lunghezza. Il club lombardo, dal suo canto, è reduce dal buon pareggio casalingo contro il Bari e spera di portare a casa il bottino pieno per uscire dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

