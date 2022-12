Arzignano Valchiampo-Pro Patria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Arzignano Valchiampo-Pro Patria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Nel girone A appuntamento tra due squadre in lizza per i playoff: gli ospiti sono saldamente dentro, i padroni di casa appena fuori dalle prime dieci posizioni. Nella ventesima giornata, ci si attende spettacolo al Tommaso Dal Molin. Appuntamento alle ore 14.30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.