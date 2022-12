Arsenal-West Ham oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv il Arsenal-West Ham, appuntamento della diciassettesima giornata di Premier League 2022/2023. Per concludere il Boxing Day inglese torna in campo anche la capolista, guidata dal suo tecnico Mikael Arteta. I “Gunners da agosto a novembre” hanno messo a segno un invidiabile percorso caratterizzato da dodici vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ora sono chiamati ad una conferma nel corso dei prossimi semi, ma dovranno fare i conti con la pesante assenza di Gabriel Jesus, out per infortunio. Avversario odierno il West Ham di Moyes che sta un po’ deludendo, attualmente un solo punto sopra la zona retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e il match sarà trasmesso su Sky Sport Football e Now Tv.