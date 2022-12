Argentina-Francia domani in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Argentina e Francia, match che assegna il titolo iridato ai Mondiali 2022 in Qatar. L’albiceleste per tornare al successo dopo trentasei anni di astinenza, i Bleus per riuscire nella clamorosa impresa di un back to back Russia-Qatar a distanza di poco più di quattro anni. Messi per cercare di alimentare ancora di più la già straordinaria storia scritta finora nel corso della sua carriera, Mbappé per prendersi definitivamente lo scettro. Gli ingredienti per un atto conclusivo ricco di emozioni ci sono tutti. La sfida è in programma domenica 18 dicembre alle 16:00 al Lusail Iconic Stadium e andrà in diretta su Rai 1, Rai 4K e Rai Play.